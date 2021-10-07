Душегубец получил приличный срок

Страшная трагедия, произошедшая этим летом в подмосковной Ивантеевке, получила логичное завершение. Жестокого убийцу, который камнем забил свою приятельницу, отправили за решетку.



Конфликт между жертвой и злодеем разгорелся в лесных угодьях неподалеку от Станционной улицы. Мужчина посчитал весомым аргументом во вспыхнувшей ссоре валявшийся рядом камень. Он схватил его и стал избивать подругу. Хаотичные удары по всему телу и по меньшей мере три удара по голове привели к смерти последней.

Суд принял решение отправить убийцу в тюрьму на срок 8,5 года, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно в области произошло ДТП, в котором погиб ребенок.