Странный инцидент вызывает немало вопросов

Недавно стало известно о необычном происшествии в Южно-Китайском море. Там подлодка американских вояк столкнулась с неким таинственным обьектом. Печальное событие привело к травмированию 11 находившихся на субмарине людей.



Пока официальной информации о скандальном инциденте не так много, поэтому эксперты активно строят догадки. Так, аналитики американского канала CNN предполагают, что происшествие может быть связано с обострением отношений между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой.

Каких-то дополнительных сведений по поводу случившегося нет, журналисты ждут заявления от Белого дома. Известно лишь, что серьезных проблем со здоровьем у пострадавших нет, отмечает "Пятый канал".

Любопытно, что не так давно в Китае пригрозили США ядерным ударом из-за новой коалиции с Великобританией и Австралией.