Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", но с небольшой пометкой

На Украине при странных обстоятельствах скончался народный депутат от партии "Слуга народа" Антон Поляков. Ему было всего 33 года. Мужчину нашли мертвым в такси.

Водитель автомобиля рассказал, как развивались события. Мужчина, увидев качающего человека, решил остановиться и помочь ему добраться до места назначения. Во время поездки Полякова постоянно рвало.

"Он был явно пьян",

– вспоминает таксист.

Позже машину остановили сотрудники дорожной полиции, потому что водитель нарушил правила дорожного движения. Именно в этот момент выяснилось, что Поляков без сознания.

Нардепу тут же вызвали скорую, но медики оказались бессильны. Около 30 минут ему оказывали первую помощь, но в результате мужчина скончался.

Сейчас есть две основные версии случившегося. Правоохранители предполагают, что Поляков мог отравиться самостоятельно, либо же ему кто-то "помог". Сейчас выясняется, с кем был парламентарий накануне трагедии. В этом сотрудникам помогут системы видеонаблюдения. Благо, архив сохранился.

Как выяснилось, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность, сообщила Киевская городская прокуратура. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия.

Пока же, как пишет телеканал "360", было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", правда, с пометкой "естественная смерть". Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выяснит причины, по которым Полякову стало резко плохо.