Погибли около 100 человек: вблизи таджикско-афганской границы прогремел взрыв

Погибли около 100 человек: вблизи таджикско-афганской границы прогремел взрыв
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Страшный инцидент произошел в мечети

Сегодня, 8 октября, в афганском государстве произошла ужасающая трагедия. В одной из мечетей, расположенных на севере страны, прогремел взрыв. Известно о десятках погибших.

По данным, которые предоставляют местные СМИ, взрывное устройство сдетонировало на территории религиозного места, расположенного в провинции Кундуз. Данный афганский регион находится на севере государства неподалеку от границы с Таджикистаном. Расстояние между пострадавшей провинцией и началом таджикской территории составляет всего 25 километров. 

Отмечается, что кровавая трагедия разыгралась в стенах шиитской мечети. По информации журналистов, жертвами леденящего душу происшествия стали порядка 100 человек. Около 200 несчастных получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники медицинских служб. Травмированных людей развозят по больницам. Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала Mash. 

Событие произошло совсем недавно, поэтому сведения разнятся. По другим данным, погибли как минимум 30 человек. Официальных заявлений от афганских властей по поводу чрезвычайного происшествия пока не было.

  

Для взрыва злодеи выбрали момент, когда в святом здании массово скопились верующие. Мусульмане мирно возносили молитвы своему богу, когда некто совершил страшное злодеяние. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за устроенную бойню.

Напомним, буквально на днях взявшие власть в Афганистане члены запрещенного в России движения "Талибан" объявили, что готовы к вторжению в Таджикистан.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость317990
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Гость315962
Таак. Кажется началось. Талибы идут. Вата, вы коврики купили ? Пиструны обрезали ? И быстро учить Аллаху акбар. Скоро к вам придут бошки резать
:)) зато тебе можно не боятся, т.к. родился без башки овощем
Гость315962
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Таак. Кажется началось. Талибы идут. Вата, вы коврики купили ? Пиструны обрезали ? И быстро учить Аллаху акбар. Скоро к вам придут бошки резать
Да уж...
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История повторяется. Стреляли, взрывали, вводили, выводили...
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