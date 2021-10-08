В результате ДТП в Подмосковье пострадали шесть человек

Курс рубля
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В Орехово-Зуевском городском округе столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Об этом сообщает АГН "Москва".
В результате инцидента пострадали шесть человек. Информации о характере полученных травм нет.
Местная прокуратура начала проверку по факту ДТП, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Будут оценены качество пассажирских перевозок, а также обеспечение безопасности на дороге.
Ранее стало известно о том, что в Подмосковье произошло серьезное ДТП. Погиб находящийся в одной из машин ребенок.
Жители Страны восходящего солнца сомневаются, что вопрос получится решить мирным путем