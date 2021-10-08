В результате ДТП в Подмосковье пострадали шесть человек

Местная прокуратура начала проверку

В Орехово-Зуевском городском округе столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Об этом сообщает АГН "Москва".

В результате инцидента пострадали шесть человек. Информации о характере полученных травм нет.

Местная прокуратура начала проверку по факту ДТП, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Будут оценены качество пассажирских перевозок, а также обеспечение безопасности на дороге.

Ранее стало известно о том, что в Подмосковье произошло серьезное ДТП. Погиб находящийся в одной из машин ребенок.