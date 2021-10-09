В хабаровской воинской части жестоко избили солдата: последние новости

В хабаровской воинской части жестоко избили солдата: последние новости
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Против злодеев возбуждено уголовное дело

Эксперты Следственного комитета России поделились деталями скандального инцидента с избитым солдатом. Видеоролик с издевательствами над парнем быстро распространился по Сети. В итоге правоохранители завели уголовное дело.

Возмутительное происшествие случилось в Хабаровском крае. Там сослуживцы жестоко избили одного из солдат. В распоряжении журналистов оказались подробности инцидента. Выяснилось, что двое рядовых напали на молодого человека из-за того, что тот якобы игнорировал установленные службой ограничения.

В качестве наказания солдаты, возомнившие себя судьями, объявили, что парень должен отдать им 20 тысяч рублей "штрафа", а также смартфон. Дабы продемонстрировать серьезность своих намерений, злодеи начали бить молодого человека руками и ногами. Все происходящее было снято на видеокамеру. В конце концов, в драку вмешались другие военнослужащие и отвели агрессоров от пострадавшего.

Один из подозреваемых молодых людей уже признал свою вину. Двое других отнекиваются и заявляют, что кристально чисты перед законом. Местные судебные эксперты вскоре рассмотрят прошение о заключении агрессоров под стражу на время разбирательств.

В отношении подозреваемых возбуждено дело о вымогательстве по предварительному сговору с оказанием насильственных действий. Сообщается, что избиение солдата произошло в начале текущего месяца.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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