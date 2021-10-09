Обстоятельства гибели украинца породили много вопросов

Накануне, 8 октября, на Украине скоропостижно скончался депутат Верховной рады Антон Поляков. Пока считается, что 33-летний незалежный умер от хронической болезни, однако журналисты уверены, что в этом деле еще долго придется разбираться.



Корреспондент издания "Страна.ua" тщательно изучила обстоятельства печального инцидента. В первую очередь, в своем телеграм-канале Екатерина Терехова обратила внимание на странные следы на шее покойного. По ее мнению, они могут иметь насильственный характер. Впрочем, правоохранители объясняют необычные отметины на теле действиями медиков. Мол, врачи так старались вернуть Полякова к жизни, что немного травмировали.

Во-вторых, Терехова указала, что небольшой промилле алкоголя в крови депутата явно не мог привести к сильной рвоте. Известно, что перед смертью парламентария стошнило в такси.

Также журналистку смущает противоречивость версий о том, как мужчина оказался в такси. По одной информации, он сел туда сам, а по другой, в машину его посадил помощник депутата Анны Скороход. Все эти обстоятельства наводят Терехову на мысли о том, что в скандальном деле что-то нечисто.

Впрочем, депутат от правящей партии "Слуга народа" Галина Янченко недавно объявила, что в крови Полякова, помимо алкоголя, обнаружили сильнодействующий наркотик метадон. Этот препарат применяется для облегчения болей у раковых больных.

Напомним, по одной из версий, Полякова могли отравить. Сейчас возбуждено дело по статье "Убийство", однако с пометкой "естественная смерть".