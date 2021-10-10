В Татарстане разбился самолет с парашютистами

На борту было 22 человека

В Татарстане перестал выходить на связь легкомоторный самолет L-410. На борту 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

По предварительным данным, судно совершило жесткую посадку неподалеку от Мензелинска. В телеграм-канале RT появились первые кадры с места происшествия. 

По данным 112, 19 человек погибли, еще 3 пострадали в результате падения самолёта. Что стало причиной произошедшего пока неизвестно.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Шаман
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Рубрика еженедельная авиакатастрофа. Термин "жесткая посадка".
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