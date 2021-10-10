Появилась новая информация о выживших после крушения самолета в Татарстане

Спасательная операция еще продолжается

Семь пострадавших извлечены из потерпевшего крушение легкомоторного самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС.

По предварительным данным, двое пилотов погибли, пишет РИА "Новости". Судьба остальных пассажиров до конца неизвеста, но, как указывает 112, оставшиеся на борту 16 человек погибли. Всего на самолете находилось 23 человека. 

По предварительным данным, причиной падения самолета мог стать перегруз. Крушение произошло неподалеку от Мензелинска. 


Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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