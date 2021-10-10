Спасательная операция еще продолжается

Семь пострадавших извлечены из потерпевшего крушение легкомоторного самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС.

По предварительным данным, двое пилотов погибли, пишет РИА "Новости". Судьба остальных пассажиров до конца неизвеста, но, как указывает 112, оставшиеся на борту 16 человек погибли. Всего на самолете находилось 23 человека.

По предварительным данным, причиной падения самолета мог стать перегруз. Крушение произошло неподалеку от Мензелинска.



