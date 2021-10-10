Погибшая в ДТП с Собчак незадолго до смерти заявила о желании жить

Погибшая в ДТП с Собчак незадолго до смерти заявила о желании жить
Ксения Собчак. Фото:Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жертвой аварии стала 35-летняя россиянка

Сегодня, 10 октября, информационное пространство взорвала новость о страшном ДТП с известной телеведущей Ксенией Собчак. В результате ужасной трагедии погибли двое человек. Ксения тоже получила травмы, однако быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Журналисты нашли страницу погибшей девушки и рассказали о ее жизни.

Кровавая авария произошла в Сочи. Машина, которая везла светскую львицу в аэропорт, выскочила на встречку и лоб в лоб столкнулась с легковушкой. В результате двое человек, находящихся в этой машине, погибли. Одной из жертв трагедии оказалась Екатерина Тарасова. Девушка была тренером по медитации, а также проводила курсы по растяжке. Россиянка очень любила жизнь и много путешествовала.

За несколько часов до трагедии Екатерина разместила на своей странице в социальной сети пронзительный пост. Может показаться: россиянка предчувствовала, что в ее жизни произойдет нечто ужасное.

"Я выбираю жизнь, я хочу быть живой", – приводят последние публичные слова девушки авторы телеграм-канала Shot.

По имеющимся в распоряжении журналистов данным, у Екатерины осталась семилетняя дочь. Сообщается также, что за рулем машины, где ехала Собчак, находился 39-летний водитель Олег Цой.

Авария произошла накануне, 9 октября. Сегодня Ксения Собчак прокомментировала печальный инцидент и заявила, что до сих пор пребывает "в шоке и ужасе".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Досрочная отставка австрийского кацлера произошла из-за его позиции по России

Это не первый подобный скандал в карьере Курца

"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко

Белорусский лидер, по их мнению, придумал новую схему шантажа Евросоюза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей