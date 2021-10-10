Жертвой аварии стала 35-летняя россиянка

Сегодня, 10 октября, информационное пространство взорвала новость о страшном ДТП с известной телеведущей Ксенией Собчак. В результате ужасной трагедии погибли двое человек. Ксения тоже получила травмы, однако быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Журналисты нашли страницу погибшей девушки и рассказали о ее жизни.



Кровавая авария произошла в Сочи. Машина, которая везла светскую львицу в аэропорт, выскочила на встречку и лоб в лоб столкнулась с легковушкой. В результате двое человек, находящихся в этой машине, погибли. Одной из жертв трагедии оказалась Екатерина Тарасова. Девушка была тренером по медитации, а также проводила курсы по растяжке. Россиянка очень любила жизнь и много путешествовала.

За несколько часов до трагедии Екатерина разместила на своей странице в социальной сети пронзительный пост. Может показаться: россиянка предчувствовала, что в ее жизни произойдет нечто ужасное.

"Я выбираю жизнь, я хочу быть живой", – приводят последние публичные слова девушки авторы телеграм-канала Shot.

По имеющимся в распоряжении журналистов данным, у Екатерины осталась семилетняя дочь. Сообщается также, что за рулем машины, где ехала Собчак, находился 39-летний водитель Олег Цой.

Авария произошла накануне, 9 октября. Сегодня Ксения Собчак прокомментировала печальный инцидент и заявила, что до сих пор пребывает "в шоке и ужасе".