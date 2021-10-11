23-летний спортсмен скончался в реанимации

В понедельник, 11 октября, стало известно о смерти конькобежца Руслана Захарова. Молодой человек попал под колеса грузовика, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел в городе Хабаровск накануне. Сообщается, что Руслан шел по проезжей части. В какой-то момент на спортсмена наехал 26-летний водитель грузового автомобиля.

В результате наезда Захаров получил серьезную травму головы. Он умер в реанимации, так и не придя в сознание. Конькобежцу было 23 года.

Выяснилось, что молодой человек, сидевший за рулем грузовика, не был пьян. Однако у него отсутствовали права категории С на управление крупногабаритным транспортом, передает телеканал "360".