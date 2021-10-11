В Махачкале подросток зарезал ножом одноклассника

Юноша скончался в больнице

В Махачкале произошла жуткая трагедия. Два одноклассника повздорили, в результате один ударил другого ножом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

Как уточняет RT, ученики школы №51 также подрались. 

По информации РИА "Новости", пострадавший умер в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют детали происшествия.  

Телеграм-канал "112" утверждает, что школьники давно ссорились. Ученик с ножом якобы сказал, что не хотел никому вредить, а его одноклассник напоролся на лезвие. 

Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА
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