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В Махачкале произошла жуткая трагедия. Два одноклассника повздорили, в результате один ударил другого ножом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.
Как уточняет RT, ученики школы №51 также подрались.
По информации РИА "Новости", пострадавший умер в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют детали происшествия.
Телеграм-канал "112" утверждает, что школьники давно ссорились. Ученик с ножом якобы сказал, что не хотел никому вредить, а его одноклассник напоролся на лезвие.
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