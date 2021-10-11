В Подмосковье вооруженный мужчина ограбил букмекерскую контору

Злоумышленник похитил более 250 тысяч рублей

В подмосковной Балашихе мужчина в маске ворвался в букмекерскую контору и ограбил ее на четверть миллиона рублей. 

При этом злоумышленник угрожал сотрудникам предметом, который был похож на пистолет, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 31-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленник в содеянном признался, отметив, что украденные деньги уже успел потратить. 

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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