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В подмосковной Балашихе мужчина в маске ворвался в букмекерскую контору и ограбил ее на четверть миллиона рублей.
При этом злоумышленник угрожал сотрудникам предметом, который был похож на пистолет, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Подозреваемого уже задержали. Им оказался 31-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленник в содеянном признался, отметив, что украденные деньги уже успел потратить.
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