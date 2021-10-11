Злоумышленник похитил более 250 тысяч рублей

В подмосковной Балашихе мужчина в маске ворвался в букмекерскую контору и ограбил ее на четверть миллиона рублей.

При этом злоумышленник угрожал сотрудникам предметом, который был похож на пистолет, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 31-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленник в содеянном признался, отметив, что украденные деньги уже успел потратить.