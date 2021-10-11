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Спасатели в подмосковных Луховицах помогли вытащить собаку, которая провалилась в колодец.
К сотрудникам ГКУ МО "Мособлпожспаса" обратились дети, которые услышали вой животного, угодившего в шахту, предназначенную для сброса излишней воды с плотины пруда.
Спасатели спустились на дно колодца, успокоили собаку, а после обвязали ее специальной веревкой и аккуратно подняли вверх, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В конце спасательной операции, которая завершилась успешно, животное передали детям.
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