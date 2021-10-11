Попавшее в беду животное обнаружили дети

Спасатели в подмосковных Луховицах помогли вытащить собаку, которая провалилась в колодец.

К сотрудникам ГКУ МО "Мособлпожспаса" обратились дети, которые услышали вой животного, угодившего в шахту, предназначенную для сброса излишней воды с плотины пруда.

Спасатели спустились на дно колодца, успокоили собаку, а после обвязали ее специальной веревкой и аккуратно подняли вверх, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В конце спасательной операции, которая завершилась успешно, животное передали детям.