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Водителю, попавшего в смертельное ДТП на автомобиле, в котором находилась Ксения Собчак, предъявили обвинение.
Суд, рассмотревший материалы дела, принял решение отправить обвиняемого под домашний арест на два месяца, уточняет "МИР 24". Мужчине также запретили общаться с лицами, которые также проходят по громкому делу, а также с друзьями и родственниками, не проживающими с ним совместно.
Ранее стало известно, что бывший муж жертвы ДТП отказался от помощи Собчак.
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