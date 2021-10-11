Мужчина свою вину признал

Водителю, попавшего в смертельное ДТП на автомобиле, в котором находилась Ксения Собчак, предъявили обвинение.

Суд, рассмотревший материалы дела, принял решение отправить обвиняемого под домашний арест на два месяца, уточняет "МИР 24". Мужчине также запретили общаться с лицами, которые также проходят по громкому делу, а также с друзьями и родственниками, не проживающими с ним совместно.

Ранее стало известно, что бывший муж жертвы ДТП отказался от помощи Собчак.