Обвиняемого по делу с арбузами-убийцами отправили домой

Молодого человека выпустили из заточения

Резонансная трагедия с отравлением россиян арбузами всполошила всю страну. Сегодня, 11 октября, стало известно, что обвиняемого по этому делу дезинфектора Антона Котова решили отправить под домашний арест.

Как отметил его адвокат Андрей Сергеев, следователи хотели оставить мужчину под стражей, однако судебные эксперты приняли решение изменить меру пресечения, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, в середине сентября судьи решили арестовать Котова на два месяца. Тогда он объявил, что не признает свою вину.

Источник: Подмосковье сегодня
Ольга ФЕДОРОВА
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