С телеведущей хотят детально поговорить

Скандальная авария с участием российской телеведущей Ксенией Собчак получила широкий резонанс. Сегодня, 12 октября, стало известно, что сочинские следователи вызвали "блондинку в шоколаде" на разговор.



Соответствующую повестку знаменитости выдали после продолжительного допроса в следственном управлении московского МВД.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Сочи (в этом городе произошла авария) хотят провести очную ставку Собчак с водителем машины, вылетевшей на встречку и врезавшейся в легковушку.

Ранее Собчак поделилась деталями состоявшегося в столице допроса по нашумевшему делу.