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Скандальная авария с участием российской телеведущей Ксенией Собчак получила широкий резонанс. Сегодня, 12 октября, стало известно, что сочинские следователи вызвали "блондинку в шоколаде" на разговор.
Соответствующую повестку знаменитости выдали после продолжительного допроса в следственном управлении московского МВД.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Сочи (в этом городе произошла авария) хотят провести очную ставку Собчак с водителем машины, вылетевшей на встречку и врезавшейся в легковушку.
Ранее Собчак поделилась деталями состоявшегося в столице допроса по нашумевшему делу.
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