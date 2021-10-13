Огонь охватил подвал строящегося здания

Повышенный уровень сложности присвоен пожару на Болотниковской улице в Москве. Днем в среду, 13 октября, там возник огонь, который быстро охватил 150 квадратных метров здания. Ситуацию осложнили громкие хлопки, которые раздались из горящего дома.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что возгорание возникло в подвале строящегося дома. Людей тем нет, уточняет телеканал "360". Вокруг сильное задымление.