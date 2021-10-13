Очевидцы заявили о стрельбе у московской школы – СМИ

Очевидцы заявили о стрельбе у московской школы – СМИ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди заметили странного молодого человека с оружием в руках

В прессе появились тревожные новости. По некоторым данным, на территории одной из столичных школ некий злоумышленник устроил пальбу. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Пока информация разнится.

По имеющимся в распоряжении журналистов сведениям, молодой человек, одетый в камуфляжную форму, подошел к зданию образовательного учреждения. С собой у парня было оружие. Бить тревогу начала бдительная местная жительница. Подозрительный субъект вызвал у нее беспокойство, после чего она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Одни источники указывают, что агрессор произвел несколько выстрелов в воздух. По другим данным, молодой человек не стрелял. В любом случае он достаточно быстро покинул место происшествия.

Перепуганные школьники начали снимать происходящее на видеокамеры. Учитывая, что совсем недавно трагические события в Пермском университете стоили жизни многим студентам, такое поведение молодого человека не на шутку испугало учеников и преподавателей.

Сообщается, что инцидент произошел рядом со школой номер 1260 на улице Фотиевой.

Стоит отметить, что стражи порядка сумели схватить злоумышленника в считанные минуты. Молодой человек (на вид 17-18) лет уже задержан.

Как сообщают представители МВД, юноша действительно произвел несколько выстрелов в воздух. Ружье было страйкбольное, в ходе инцидента никто не пострадал.

К слову, совсем недавно в другой московской школе прогремела стрельба. Агрессивно настроенный россиянин решил учинить разборки с детьми.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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