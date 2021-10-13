Родители мальчика хотят привлечь злоумышленника к ответственности

Пятилетний ребенок пострадал из-за связки ключей. Мальчику пришлось вызывать скорую, благо, отделался дошкольник ссадиной.

Ключи сбросил с третьего этажа мужчина. Связка весила около 130 граммов. Мама мальчика рассказала, что ключи предназначались для приятеля бросавшего. Но мужчина промахнулся и попал в ребенка.

Как выяснилось, в тот вечер в квартире, откуда была сброшена неожиданная посылка, намечалась вечеринка. После произошедшего дошкольник закричал, а виновники переполоха тут же скрылись: на балконе вдруг стало пусто, позже ретировался и тот, для кого предназначались ключи.

Родители тут же вызвали скорую и полицию. Метателя ключей задержали, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Мама мальчика хочет, чтобы виновник случившегося понес уголовное наказание. Но это вряд ли возможно, потому что малыш не получил тяжелых телесных повреждений.