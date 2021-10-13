В Подмосковье ребенку пришлось вызывать скорую из-за сброшенных с третьего этажа ключей

Родители мальчика хотят привлечь злоумышленника к ответственности

Пятилетний ребенок пострадал из-за связки ключей. Мальчику пришлось вызывать скорую, благо, отделался дошкольник ссадиной. 

Ключи сбросил с третьего этажа мужчина. Связка весила около 130 граммов. Мама мальчика рассказала, что ключи предназначались для приятеля бросавшего. Но мужчина промахнулся и попал в ребенка. 

Как выяснилось, в тот вечер в квартире, откуда была сброшена неожиданная посылка, намечалась вечеринка. После произошедшего дошкольник закричал, а виновники переполоха тут же скрылись: на балконе вдруг стало пусто, позже ретировался и тот, для кого предназначались ключи. 

Родители тут же вызвали скорую и полицию. Метателя ключей задержали, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Мама мальчика хочет, чтобы виновник случившегося понес уголовное наказание. Но это вряд ли возможно, потому что малыш не получил тяжелых телесных повреждений. 

Источник: "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Главных врагов режима Лукашенко могут посадить в тюрьму

Против Тихановской и Латушко возбуждено уголовное дело

"Красивая женщина": Путин элегантно отбил нападки эффектной американской журналистки

США решили использовать "русский ход" с отвлекающей внимание красоткой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей