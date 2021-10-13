Врачи едва успели спасти пострадавшего

В подмосковном Ногинске двое мужчин не смогли поделить одну банку тушенки. Закончилось дело поножовщиной.

Накануне в местную больницу пришел мужчина, который своим видом поверг в ужас работников приемного отделения. Его рубашка была залита кровью, а сама рана при этом была очень глубокой. Благо, медики среагировали быстро, поэтому пострадавшего удалось спасти.

Как только он отошел от наркоза, проведать его тут же пришел участковый. Как оказалось, конфликт разгорелся в одном из сетевых магазинов. Двое мужчин одновременно приметили банку тушенки, которая одиноко стояла на полке.

Сначала потерпевший ударил своего соперника в лицо, но тот сдаваться не собирался. Увидев на прилавке набор кухонных ножей, оппонент решил действовать. Нанеся удар, он схватил банку консервов и скрылся. Пострадавший же отправился в больницу, которая была рядом, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Возбуждено уголовное дело. Устроившему резню в супермаркете грозит до 10 лет лишения свободы.