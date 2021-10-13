Вскоре судно может опуститься на дно

Большая трагедия для Военно-морского флота Незалежной произошла в Черноморье. Там рядом с островом Змеиный терпит бедствие боевой корабль "Балта".



Такими печальными вестями на своей странице в социальной сети "Фейсбук" поделился украинский нардеп Михаил Забродский. Ситуация сложилась критическая, уже два отсека корабля полностью затоплены.

Сообщается, что из-за сложных погодных условий корабль получил серьезные повреждения. Всех людей спешно эвакуировали с борта, так что инцидент обошелся без жертв.

Стоит отметить, что Украина не перестает удивлять международное сообщество. Недавно Киев предложил Москве сыграть в игру на выживание из известного корейского телесериала.