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Большая трагедия для Военно-морского флота Незалежной произошла в Черноморье. Там рядом с островом Змеиный терпит бедствие боевой корабль "Балта".
Такими печальными вестями на своей странице в социальной сети "Фейсбук" поделился украинский нардеп Михаил Забродский. Ситуация сложилась критическая, уже два отсека корабля полностью затоплены.
Сообщается, что из-за сложных погодных условий корабль получил серьезные повреждения. Всех людей спешно эвакуировали с борта, так что инцидент обошелся без жертв.
Стоит отметить, что Украина не перестает удивлять международное сообщество. Недавно Киев предложил Москве сыграть в игру на выживание из известного корейского телесериала.
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