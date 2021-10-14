Местным жителям советуют оставаться дома

Жители Екатеринбурга попали в непростое положение. Весь город оказался под властью сильнейшего смога. Это неприятное явление возникло после того, как на окраине загорелись торфяники несколько дней назад.

Этой ночью местные жители вновь почувствовали резкий запах гари. В четверг, 14 октября, Екатеринбург заволокла густая дымка. Из-за нулевой видимости у водителей и пешеходов возникли многочисленные проблемы с передвижением. На дорогах образовались серьезные пробки.

В целях безопасности сотрудники местного ГИБДД перекрыли часть Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД), передает RT.

Наиболее непростая ситуация наблюдалась в микрорайоне Солнечный. Властям даже пришлось отменить занятия в одной из школ. Пока ситуация не стабилизируется, ученики будут получать знания в дистанционном формате.





В Роспотребнадзоре заявили, что в воздухе в два раза превышена концентрация вредных веществ, передает "Царьград". Местным жителям посоветовали как можно реже выходить из дома, а также не открывать форточки на проветривание. Более того, чтобы избежать отравления дымом, важно пить как можно больше воды и промывать нос.

По имеющейся информации, очаг возгорания занимает практически пять гектаров. МЧС пытается всеми силами потушить торфяники.

Интернет наводнили фотографии и видео из Екатеринбурга. Одна из пользовательниц Сети назвала все происходящее "апокалипсисом". Действительно, вид из ее окна напоминает сцены из популярного фильма ужасов "Сайлент Хилл".