На стоянке в Москве сожгли 10 автомобилей

Люди не пострадали

В четверг, 14 октября, на Котляковской улице в Южном административном округе Москвы возник пожар. Около дома №4 сгорели два бытовых деревянных здания и 10 автомобилей, припаркованных поблизости.

При вызове пожарных сообщалось, что горит ангар. Однако позже эта информация не подтвердилась, передает "Радио 1" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Москве.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам.

Видео с места событий передает Питер.ФМ.

Источник: ГУ МЧС по Москве
Николай ВИКТОРОВ
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