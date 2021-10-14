Мальчик едва не получил перитонит

Врачи в подмосковных Раменках смогли спасти ребенка, который пару дней назад проглотил магниты.

В больницу девятилетний мальчик поступил с нарастающей кишечной непроходимостью. О проглоченных магнитах он умолчал, поэтому причину недомогания выявили на рентгене с контрастом, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как оказалось, магниты сцепились между собой, из-за чего стенки двух отделов кишечника оказались зажаты. Кровь перестала поступать, началось отмирание.

К счастью, мальчика тут же прооперировали и уже отпустили домой. Если бы родители обратились позже, врачи не исключают, что мог бы наступить перитонит.