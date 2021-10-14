Инцидент произошел в районе Варшавского шоссе

Попытка самостоятельно потушить горящий на МКАДе автомобиль обернулась для двух человек травмами.

"Жигули" 1-й модели загорелись на Варшавском шоссе, недалеко от центра "Рольф". Пожар удалось потушить, но машина была полностью уничтожена огнем, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В результате ЧП пострадали два человека. Им потребовалась помощь врачей. Причины возгорания пока неизвестны.