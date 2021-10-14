Два человека пострадали при попытке потушить горящую машину на МКАД

Инцидент произошел в районе Варшавского шоссе

Попытка самостоятельно потушить горящий на МКАДе автомобиль обернулась для двух человек травмами. 

"Жигули" 1-й модели загорелись на Варшавском шоссе, недалеко от центра "Рольф". Пожар удалось потушить, но машина была полностью уничтожена огнем, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В результате ЧП пострадали два человека. Им потребовалась помощь врачей. Причины возгорания пока неизвестны. 

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Путин дал откровенное интервью американскому CNBC. Главное

Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике

Захарова оценила ультиматум Токио по Курилам

Японские власти отказываются признать очевидное

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей