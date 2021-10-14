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Попытка самостоятельно потушить горящий на МКАДе автомобиль обернулась для двух человек травмами.
"Жигули" 1-й модели загорелись на Варшавском шоссе, недалеко от центра "Рольф". Пожар удалось потушить, но машина была полностью уничтожена огнем, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В результате ЧП пострадали два человека. Им потребовалась помощь врачей. Причины возгорания пока неизвестны.
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