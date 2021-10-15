На место приехали саперы

В районе хутора Нижнекривской Ростовской области произошел тревожный инцидент. Водитель комбайна подорвался на снаряде, который сохранился со времен Великой Отечественной войны.

После наезда машины на снаряд произошел мощный взрыв. Весь удар приняла на себя техника. К счастью, комбайнер не пострадал, передает "Пятый канал".

В поле образовалась глубокая воронка. На место взрыва приехали саперы. Они проверяют местность на наличие других мин.

Водитель комбайна Андрей Волынкин впервые оказался в такой ситуации. Механизатор заявил – если бы он выбрал более низкую скорость сельскохозяйственной машины, то вполне мог обречь себя на гибель.