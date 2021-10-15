На газовой подстанции в Москве вспыхнул пожар

На месте ЧП мог прогреметь взрыв

Крупный пожар вспыхнул на газораспределительной станции, расположенной на улице Грина в Москве. На месте происшествия работают экстренные службы.

Телеканал "360" со ссылкой на свой источник сообщил, что поступила заявка о взрыве на столичной газовой подстанции. На месте ЧП возник пожар. Эту информацию подтвердили очевидцы событий. 

Со слов источника информагентства, высота пламени не превышает отметки в 20 метров. По предварительным данным, огонь мог перекинуться на припаркованный рядом с подстанцией автомобиль. 

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте ЧП работают экстренные службы. Им также предстоит выяснить причину возникновения пожара. В городском управлении МЧС уточнили, что подача газа на подстанции остановлена. 

Источник: 360 ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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