Глава СКР близко к сердцу принял жалобы недовольной парнем бабули-без пяти минут миллионерши

Резонансный случай произошел в Ленинградской области. Там молодого следователя Владислава Мегрелова экстренно госпитализировали прямо из здания всеволожского управления СК России. До этого парень попал в немилость главы ведомства Александра Бастрыкина.



Выяснилось, что недавно на 26-летного следователя лично Бастрыкину нажаловалась пожилая дама из Санкт-Петербурга. Год назад ее наследник погиб, отравившись угарным газом. Инцидент произошел в частном доме, где была поломана труба. Однако дама убеждена, что ее родственника на тот свет отправила невестка. Мегрелов занимался этим делом и после многочисленных проверок пришел к выводу, что мужчина скончался из-за несчастного случая.

Примечательно, что жалобщица сейчас с головой погружена в дележку наследства. Дама делит с вдовой ее сына отель в Северной столице, который оценивается в 100 миллионов рублей.

Однако обращение этой гражданки отозвалось в сердце Бастрыкина. По данным, которые приводят журналисты издания 47news, высокопоставленный госслужащий обрушился с критикой на молодого следователя. При этом он посчитал уместным перейти на личности. Глава СК поинтересовался, откуда приехал парень и, услышав, что из Краснодарского края, посоветовал ему туда и ехать.

Также недовольство Бастрыкина вызвало то, что парень окончил экономический университет:

"Так ты еще и коммерсант!" – воскликнул чиновник.

По официальным данным, центральный аппарат Комитета уже проводит проверку жалобы. По ее итогам рассмотрят вопрос об увольнении молодого следователя. Также решено перетрясти дела начальника местного отдела СКР Алексея Демченко, который отдал службе четверть века своей жизни. Коллеги уже объявили, что массово покинут свои места, если Демченко и Мегрелова действительно уволят.

К слову, подозрения бабули, мечтающей о миллионах, базируется на том, что однажды она видела в фильме отравление человека с помощью подсунутого под дверь баллона с газом. Дама требует, чтобы эту версию обязательно проверили.