Сам того не зная: в Подмосковье мужчина зарезал одного из любовников жены

Ветреная женщина крутила роман сразу с тремя ухажерами

Нешуточные страсти разогрелись в Подмосковье. В Сергиевом Посаде мужчина начал ругаться с любовником своей гражданской жены, но в итоге зарезал его приятеля. Как оказалось, женщина состояла в близких отношениях и с этим кавалером. 

Женщина, из-за которой разгорелся скандал, ранее проживала с гражданином Таджикистана. У них родился сын, а спустя время они усыновили еще одного малыша, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

А потом она познакомилась с гражданином Армении и переехала к нему. У пары появился общий ребенок, женщина стала многодетной. Но со временем пара стала все чаще ссориться. 

Ревновал мужчина, как выяснилось, не зря. Втайне от него виновница страстей помирилась с бывшим избранником. Слово за слово, влюбленные в одну женщину решили поговорить по-мужски. Бывший воздыхатель пришел на встречу с другом. 

Нынешний муж потерял контроль и набросился на своих оппонентов. Спасти медикам удалось только одного из них. Как призналась женщина, в отношениях она состояла со всеми тремя. 

Сейчас возбуждено уголовное дело об убийстве. 

Источник: РИА ФАН
Юлия МИХАЙЛОВА

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