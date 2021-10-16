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Во время учений в водах Белого и Баренцева морей российские военные потеряли торпеду. Сняряд обнаружили уже на берегу у окраин Северодвинска жители города.
Фотографию потерянной торпеды опубликовали в группе "Северодвинск life" в Вконтакте.
Никаких официальных заявлений со стороны ВМФ по поводу инцидента сделано не было.
Стоит отметить, что во время учений военные используют муляжи – реальной опасности такие снаряды не представляют.
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