Находку обнаружили жители Северодвинска

Во время учений в водах Белого и Баренцева морей российские военные потеряли торпеду. Сняряд обнаружили уже на берегу у окраин Северодвинска жители города.

Фотографию потерянной торпеды опубликовали в группе "Северодвинск life" в Вконтакте.

Никаких официальных заявлений со стороны ВМФ по поводу инцидента сделано не было.

Стоит отметить, что во время учений военные используют муляжи – реальной опасности такие снаряды не представляют.