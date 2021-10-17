Украинский дипломат умер при загадочных обстоятельствах

Тело нашли на даче в Киеве

Дипломат скончался накануне, 16 октября. Его тело на даче на Осокорках нашла домработница. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.



Обстоятельства смерти сотрудника украинского МИД весьма загадочны. Отмечается, что во внешнеполитическом ведомстве не раскрывают личность умершего. Известно лишь, что ему было 60 лет.

Полиция сначала говорила об убийстве – мол, есть признаки насильственной смерти. Однако позже, в официальном заявлении, сообщили, что это был несчастный случай. Не исключено, что дипломат скончался в результате падения с лестницы.