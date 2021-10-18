Ученик открыл стрельбу в пермской школе

К счастью, никто не пострадал

В школе, расположенной в Октябрьском районе Пермского края, произошел тревожный инцидент. Ученик шестого класса зашел в учебное заведение и начал стрелять. Об этом сообщает РИА "Новости".

На место сразу же прибыли стражи правопорядка. Мальчика задержали. К счастью, никто не пострадал. Школьник успел лишь выстрелить в потолок и стену.

Как пишет "Рен ТВ", подросток открыл стрельбу, поскольку был зол на учителей и одноклассников, в частности на одну девочку. Хотя, как известно, у мальчика не замечали никаких психических отклонений. Он хорошо учился и рос в благополучной семье.

По некоторым данным, подозреваемый стрелял из карабина "Сайга". Оружие он якобы взял у отца, передает телеканал"360". Подростка задержала директор школы. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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