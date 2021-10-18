По неподтвержденной информации, шестиклассник хотел отомстить обидчице

Утро понедельника, 18 октября, в поселке Сарс Пермского края началось с ужасного ЧП. Шестиклассник принес в школу "Сайгу" и открыл огонь. К счастью, жертв нет. Что известно о происшествии, в материале "Утро.Ньюс".

Как пишет "Комсомольская правда Пермь", мальчик забежал с оружием в класс на втором этаже, поставил всех учеников к стенке и закричал "Всем стоять". Потом выстрелил в воздух и в дверь. Директор школы обезвредила юношу, пишет РИА "Новости". Перед тем, как зайти в класс, мальчик якобы встретил свою сестру и с помощью угроз отправил ее домой, передает телеканал "360".

Занятия в школе на сегодня отменили, всех учеников отправляют домой. Некоторые пока находятся в классах, где заперлись во время ЧП.

Телеграм-канал Baza утверждает, что один школьник пострадал – его слегка ранил осколок от стекла в двери. Эту информацию подтвердили местные власти. Оружие 12-летний мальчик взял у отца, который живет отдельно. Авторы канала пишут, что родитель тесно общался с сыном, несмотря на развод с его матерью, но накануне ЧП произошло исключение – они не созвонились.

Телеграм-канал Shot сообщает, что ребенок начал стрелять, потому что другие школьники не поверили ему, что оружие настоящие. Якобы целью ученика была только одноклассница, которая над ним издевалась. При этом оба не стоят на учете. Шестиклассник обычно вел себя спокойно и был добрым.