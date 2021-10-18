Директор школы под Пермью убедила шестиклассника отдать оружие одной фразой

Глава учебного заведения провела школьника в учительскую

Утром 18 октября в селе Сарс под Пермью шестиклассник устроил стрельбу. К счастью, обошлось без погибших. Мальчика вовремя успела обезвредить директор Галина Зайцева.

Педагог рассказала телеграм-каналу Baza, что встретила 12-летнего ученика в коридоре. Она отвела его в учительскую. Мальчик не наводил ружье на нее, но держал его в руках. Зайцева сказала ему, что в школе маленькие дети, которые ни в чем не виноваты. В итоге шестиклассник отдал ей оружие. 

По ее словам, у мальчика был нервный срыв и он не хотел совершать никаких плохих поступков, но мог бы, пишет телеканал "360". В момент когда подросток прошел в школу, охранник переодевался. 

Источник: Телеграм-канал Baza
Полина ИВАНОВА
игорь
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вопрос то открытый
почему он пришел с оружием)
отчего у него нервный срыв то произошел?
удивительно - у всего народа отобрали пенсии и у людей нет нервного срыва)
а может быть народа такого и нет в стране вообще коль не нервничает что их заставляют быть рабами еще пять лет
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