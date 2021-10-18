Глава учебного заведения провела школьника в учительскую

Утром 18 октября в селе Сарс под Пермью шестиклассник устроил стрельбу. К счастью, обошлось без погибших. Мальчика вовремя успела обезвредить директор Галина Зайцева.

Педагог рассказала телеграм-каналу Baza, что встретила 12-летнего ученика в коридоре. Она отвела его в учительскую. Мальчик не наводил ружье на нее, но держал его в руках. Зайцева сказала ему, что в школе маленькие дети, которые ни в чем не виноваты. В итоге шестиклассник отдал ей оружие.

По ее словам, у мальчика был нервный срыв и он не хотел совершать никаких плохих поступков, но мог бы, пишет телеканал "360". В момент когда подросток прошел в школу, охранник переодевался.