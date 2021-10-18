Дружеский вечер закончился для артиста уголовным делом

Неприятный инцидент произошел в Ялте. Звезда российских сериалов Алексей Комисарчук набросился с ножом на местного жителя. Примечательно, что актер является гражданином Украины.

Изначально ничего не предвещало беды. Накануне пострадавший прогуливался по улочкам Ялты, а после встретил знакомых, в компании которых был Комисарчук. В итоге компания решила продолжить вечер в одном из местных заведений. Но актер перебрал с алкоголем, поэтому начал дебоширить и угрожать приятелям, что их "завалит".

На время артиста удалось успокоить. Он со всеми попрощался, а после ушел домой. Правда, ненадолго. Спустя время Комисарчук вернулся в заведение, держа в руках нож. Недолго думая, актер набросился на жителя Ялты, ударил его в грудь.

Алексей, который обычно играет преступников в отечественных сериалах, в итоге стал уголовником в реальной жизни. Друзья оттащили мужчину, а после вызвали скорую. В это время украинец пытался избавиться от оружия.

Но это ему мало помогло, потому что в отношении Комисарчука уже возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. О состоянии пострадавшего не сообщается.

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