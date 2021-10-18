Украинский актер устроил поножовщину в Крыму

Украинский актер устроил поножовщину в Крыму
Кадр из фильма "Нюхач"
Дружеский вечер закончился для артиста уголовным делом

Неприятный инцидент произошел в Ялте. Звезда российских сериалов Алексей Комисарчук набросился с ножом на местного жителя. Примечательно, что актер является гражданином Украины. 

Изначально ничего не предвещало беды. Накануне пострадавший прогуливался по улочкам Ялты, а после встретил знакомых, в компании которых был Комисарчук. В итоге компания решила продолжить вечер в одном из местных заведений. Но актер перебрал с алкоголем, поэтому начал дебоширить и угрожать приятелям, что их "завалит".

На время артиста удалось успокоить. Он со всеми попрощался, а после ушел домой. Правда, ненадолго. Спустя время Комисарчук вернулся в заведение, держа в руках нож. Недолго думая, актер набросился на жителя Ялты, ударил его в грудь. 

Алексей, который обычно играет преступников в отечественных сериалах, в итоге стал уголовником в реальной жизни. Друзья оттащили мужчину, а после вызвали скорую. В это время украинец пытался избавиться от оружия. 

Но это ему мало помогло, потому что в отношении Комисарчука уже возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. О состоянии пострадавшего не сообщается. 

Ранее стало известно, что российский актер Владимир Епифанцев угодил в серьезную драку в одном из заведений Санкт-Петербурга. 

Источник: Mash на волне • Требует проверки
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

М
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Сейчас он находится под подпиской о невыезде...
не плохо,ножом человека ударил и пока отдыхай
судья его сам на украине будет искать?
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