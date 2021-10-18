В Подмосковье задержали серийного похитителя велосипедов

Поймать злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения

В Подмосковье правоохранителям удалось поймать мужчину, которого подозревают в совершении серии краж велосипедов.

Им оказался 21-летний местный житель. Он заходил в подъезды многоквартирных домов, а после похищал велосипеды, которые не были оснащены специальными средствами защиты.

Поймать предполагаемого вора помогли камеры видеонаблюдения. В момент задержания злоумышленник был в комиссионном магазине и пытался продать один из украденных велосипедов, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Как оказалось, полученные деньги он тратил на личные нужды.

В отношении парня возбуждено уголовное дело.