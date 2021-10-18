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В подмосковных Раменках полицейские задержали девушку, которая ограбила 86-летнюю пенсионерку.
Аферистка позвонила женщине и представилась ее внучкой. Далее мошенница рассказала слезливую историю о том, что попала в ДТП, поэтому ей срочно нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.
Затем в дело вступил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он объяснил пострадавшей порядок передачи денег.
В назначенное время к дому доверчивой пенсионерки подъехало такси, водителю которого она и передала 500 тысяч рублей, желая вызволить лже-наследницу из беды.
Одного из злоумышленников уже задержали, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Деньги у него изъяли, а крупную сумму уже вернули пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.
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