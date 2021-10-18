В Подмосковье мошенница ограбила пенсионерку на полмиллиона рублей

Аферистка представилась внучкой доверчивой женщины

В подмосковных Раменках полицейские задержали девушку, которая ограбила 86-летнюю пенсионерку. 

Аферистка позвонила женщине и представилась ее внучкой. Далее мошенница рассказала слезливую историю о том, что попала в ДТП, поэтому ей срочно нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. 

Затем в дело вступил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он объяснил пострадавшей порядок передачи денег. 

В назначенное время к дому доверчивой пенсионерки подъехало такси, водителю которого она и передала 500 тысяч рублей, желая вызволить лже-наследницу из беды. 

Одного из злоумышленников уже задержали, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Деньги у него изъяли, а крупную сумму уже вернули пенсионерке. Возбуждено уголовное дело. 

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Украина решила вместе с Польшей взяться за сертификацию "Северного потока - 2"

"Нафтогаз" опасается рисков, связанных с запуском магистрали

Лавров сообщил о полном прекращении контактов России с НАТО

Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей