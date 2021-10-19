Информации о пострадавших нет

Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился на Таймырском полуострове. По предварительным данным, на борту судна находились 11 человек. Пострадавшие отсутствуют.

Согласно приведенной информации, вертолет выполнял 19 октября полет над Таймырским полуостровом. Экипаж совершил посадку недалеко от села Караул, передает "Интерфакс".

О причинах инцидента не сообщается. По предварительным данным, пассажиры и экипаж живы.