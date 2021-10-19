Петербургского врача госпитализировали после нападения пациента

Полиция задержала ударившего ножом доктора пенсионера

72-летний житель Санкт-Петербурга подозревается в покушении на убийство врача. Последнего госпитализировали с ножевым ранением, нанесенным пациентом в одной из городских больниц.

Как отмечает источник, в ночь на 19 октября в хирургическом отделении пациент ударил врача ножом в грудь. Доктор находится в реанимационном отделении, о его состоянии ничего неизвестно, передает телеканал "360".

По информации СК, пенсионер задержан. Выясняются мотивы нападавшего.

Источник: СК Петербурга ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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