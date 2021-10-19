Полиция задержала ударившего ножом доктора пенсионера

72-летний житель Санкт-Петербурга подозревается в покушении на убийство врача. Последнего госпитализировали с ножевым ранением, нанесенным пациентом в одной из городских больниц.

Как отмечает источник, в ночь на 19 октября в хирургическом отделении пациент ударил врача ножом в грудь. Доктор находится в реанимационном отделении, о его состоянии ничего неизвестно, передает телеканал "360".

По информации СК, пенсионер задержан. Выясняются мотивы нападавшего.