Возбуждено уголовное дело

Двое молодых людей в Павловском Посаде избили и ограбили мужчину, отобрав у него мобильный телефон с банковской картой. Об этом сообщает главк подмосковного МВД.

Как отмечает истоник, преступники после избиения похитили у жертвы телефон, банковскую карту и документы, а затем скрылись. Полиция возбудила уголовное дело о краже, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, грабителями оказались местные жители 23 и 26-летнего возраста. У одного из задержанных уже имеется судимость. Фигуранты были задержаны по месту проживания. Они признались, что с помощью похищенной карты купили спиртное, а мобильный сдали в скупку.