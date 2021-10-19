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В подмосковном Талдоме в отношении водителя иномарки, который сбил 10-летнего ребенка, завели уголовное дело.
Авария произошла накануне. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП его госпитализировали, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
О состоянии школьника на данный момент ничего не известно.
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