Школьник переходил на другую сторону улицы по пешеходному переходу

В подмосковном Талдоме в отношении водителя иномарки, который сбил 10-летнего ребенка, завели уголовное дело.

Авария произошла накануне. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП его госпитализировали, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

О состоянии школьника на данный момент ничего не известно.