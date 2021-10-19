В Подмосковье на сбившего ребенка водителя завели уголовное дело

Школьник переходил на другую сторону улицы по пешеходному переходу

В подмосковном Талдоме в отношении водителя иномарки, который сбил 10-летнего ребенка, завели уголовное дело. 

Авария произошла накануне. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП его госпитализировали, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

О состоянии школьника на данный момент ничего не известно. 

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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