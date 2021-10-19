В Подмосковье задержали двух грабителей

Один из них уже был ранее судим

В Павловском Посаде сотрудники правоохранительных задержали двух мужчин, напавших на мужчину, которого впоследствии ограбили. У пострадавшего украли телефон, паспорт, водительское удостоверение и банковскую карту. 

Злоумышленниками оказались местные жители 23 и 26 лет. Один из фигурантов был уже ранее судим, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Мобильный телефон парни сдали в скупку, а деньгами с чужой карты рассчитывались за алкоголь и сигареты. 

Один из задержанных причастен к пяти кражам и одному делу о мошенничестве. Его заключили под стражу. Напарника же оставили под подпиской о невыезде.

Источник: ГУ МВД по Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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