Один из них уже был ранее судим

В Павловском Посаде сотрудники правоохранительных задержали двух мужчин, напавших на мужчину, которого впоследствии ограбили. У пострадавшего украли телефон, паспорт, водительское удостоверение и банковскую карту.

Злоумышленниками оказались местные жители 23 и 26 лет. Один из фигурантов был уже ранее судим, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Мобильный телефон парни сдали в скупку, а деньгами с чужой карты рассчитывались за алкоголь и сигареты.

Один из задержанных причастен к пяти кражам и одному делу о мошенничестве. Его заключили под стражу. Напарника же оставили под подпиской о невыезде.