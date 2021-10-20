В центре Дамаска террористы подорвали автобус сирийской армии - есть погибшие

Жертвами теракта стали 14 человек

В центре Дамаска прогремел взрыв. Террористы подорвали автобус сирийской армии, который проезжал недалеко от известной гостиницы Дамароуз.

Как сообщают СМИ, боевики привели в действие два взрывных устройства. В результате теракта скончались 14 сирийских военных, уточняет телеканал "360"

Изначально в военный автобус были заложены три устройства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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