Местных жителей просят обходить близлежащие территории

База военно-морских сил Соединенных Штатов в штате Мэриленд, расположенная недалеко от столицы, закрыта после поступившей угрозы о взрыве. Об этом стало известно 20 октября.

Согласно приведенным данным, утром в базу поступил телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что в одном из зданий заложено взрывное устройство. После этого, говорится в сообщении в "Твиттер", базу ВМС закрыли.

Всех военнослужащих обязали оставаться в помещениях. Местных жителей попросили обходить близлежащие территории, передает МИР24.