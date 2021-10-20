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База военно-морских сил Соединенных Штатов в штате Мэриленд, расположенная недалеко от столицы, закрыта после поступившей угрозы о взрыве. Об этом стало известно 20 октября.
Согласно приведенным данным, утром в базу поступил телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что в одном из зданий заложено взрывное устройство. После этого, говорится в сообщении в "Твиттер", базу ВМС закрыли.
Всех военнослужащих обязали оставаться в помещениях. Местных жителей попросили обходить близлежащие территории, передает МИР24.
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