Россиян предупредили о новых уловках мошенников из МФО

Пострадавшим гражданам рекомендуют писать заявление в полицию

Недобросовестные МФО разработали новый способ хищения средств у граждан, перечисляя без согласия на их счета деньги. Конторы не спрашивают у клиента разрешения, и фактически переводят им на карту онлайн-займы, с которыми приходится расплачиваться под огромные проценты, сообщили в ГУРБ Подмосковья.

Как отмечает источник, мошенники скупают у сотрудников из различных организаций персональные данные о клиентах, либо пользуются гуляющими в Сети базами. Размер перевода, как правило, колеблется в районе 15-45 тысяч рублей. А после этого представитель МФО обращается по телефону к подневольному заемщику, уточняя, что каждый день на займ начисляется до 3% от его стоимости, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

ГУРБ просит граждан, оказавшихся в такой ситуации, не пользоваться поступившими средствами, и уточнить в банке информацию о переводе для заявления об ошибочном поступлении средств. Необходимо также написать заявление в МФО об отсутствии заключаемых договоров, жалобу в Банк России и полицию.

Источник: ГУРБ Подмосковья ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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