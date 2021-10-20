Хищник успел загрызть на месте одного из приятелей спортсмена

Тюменский боксер Илья Медведев убил дикого медведя, выбежавшего навстречу к нему с друзьями. 23-летний спортсмен шел с приятелями после загородной рыбалки, внезапно столкнувшись с хищником.

Как отмечает источник, после рыбалки на Иртыше молодой человек шел с двумя друзьями домой по лесополосе Уватского района, когда вдруг на них набросился хищник. Медведь изначально атаковал 48-летнего В. Дудника – мужчина скончался на месте.

Затем медведь набросился на Илью, повалив молодого человека на спину. Однако тот смог нанести хищнику несколько ножевых, несмотря на рваные раны в области головы и конечностей. В итоге медведь погиб от полученных ударов.

Известно, что состояние спортсмена оценивается как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимационном отделении одной из местных больниц.

По информации СМИ, Д. Чеботарь 41-летнего возраста не пострадал. Рыбак погрузил израненного парня на лодку, довезя пострадавшего в больницу.

Как пишет "Лайф", Илья принимал участие в российском чемпионате, а также нескольких крупных турнирах по боксу на федеральном уровне в весовой категории 63 кг. Медведев имеет звание мастера спорта. Занимается боксом с восьмилетнего возраста.

За последние годы в Сибири участились случаи нападения медведей на людей. По словам директора красноярского природного парка "Ергаки" Игоря Грязина, активность представителей дикой природы связана с потерей кормовой базы. Хищникам, лишенным травы, ягод и шишек, приходится выбираться ближе к людям, в которых они часто усматривают добычу.