В Подмосковье проверят инцидент с ранившим девушку полицейским

Сотрудник правоохранительных органов пытался спасти пострадавшую от собаки

Представители следственного комитета организовали проверку после того, как полицейский, стреляя в напавшего на девушку алабая, попал пострадавшей в бедро.

Следователи пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел 17 октября под Раменским. 21-летняя девушка возвращалась вместе с тетей домой. В какой-то момент на нее набросился большой пес. Животное повалило местную жительницу на землю.

Родственница потерпевшей пыталась оттащить алабая, однако у нее ничего не вышло. На крики прибежал сотрудник правоохранительных органов. Когда полицейский понял, что отогнать разъяренную собаку не получится, то достал табельное оружие.

Семь раз страж правопорядка выстрелил в пса. Одна пуля попала в бедро девушки.

Местную жительницу госпитализировали, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".