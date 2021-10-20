В Подмосковье проверят инцидент с ранившим девушку полицейским

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Представители следственного комитета организовали проверку после того, как полицейский, стреляя в напавшего на девушку алабая, попал пострадавшей в бедро.
Следователи пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошел 17 октября под Раменским. 21-летняя девушка возвращалась вместе с тетей домой. В какой-то момент на нее набросился большой пес. Животное повалило местную жительницу на землю.
Родственница потерпевшей пыталась оттащить алабая, однако у нее ничего не вышло. На крики прибежал сотрудник правоохранительных органов. Когда полицейский понял, что отогнать разъяренную собаку не получится, то достал табельное оружие.
Семь раз страж правопорядка выстрелил в пса. Одна пуля попала в бедро девушки.
Местную жительницу госпитализировали, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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