На Ростовской АЭС прояснили ситуацию с экстренным отключением энергоблока

На Ростовской АЭС прояснили ситуацию с экстренным отключением энергоблока
Фото: Rosatom / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Ранее в прессе появилась тревожная информация об утечке пара

Сегодня, 21 октября, информационное пространство встревожили известия о проблемах на Ростовской атомной электростанции. Сообщалось, что на предприятии произошла утечка пара. Однако, по словам представителей станции, эта информация не соответствует действительности.

Журналистов и общественность весьма встревожили известия о том, что с атомной электростанции вырвался вредоносный пар. Впрочем, работникам пера сразу стало известно, что радиационный фон после ЧП остался в норме. Сейчас и вовсе выяснилось, что утечки пара не было, а произошло небольшое отклонение в функционировании второго энергоблока станции.

В беседе с корреспондентом РИА "Новости" представитель предприятия сообщил, что инцидент произошел ночью. В профильный отдел поступила заявка о необходимости проверить работу теплоэнергетического оборудования. Выяснилось, что блок функционирует с некоторыми отклонениями и требует ремонт.

По словам представителя атомной станции, ситуация является штатной, в скором времени специалисты проведут ремонтные работы и устранят все неполадки.

Телеканал "360" добавляет, что во время инцидента никто не пострадал и никаких серьезных нарушений не было зафиксировано.

К слову, недавно украинцы устроили истерику из-за мифического запуска радиоактивного производства на Крымском полуострове. В Незалежной заявили, что Россия должна "перестать" превращать Крым в "ядерный отстойник". При этом любопытно, что украинских государственных деятелей вовсе не смущают американские атомные бомбы в Европе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Гость321845
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Гость322372
"В Незалежной заявили, что Россия должна "перестать" превращать Крым в "ядерный отстойник"." - 1000 тонн отходов приехало из Франции. за бабло русские готовы превратить свои территорию в радиоактивную пустыню. хотя - их предводители то в самой пидорахе не живут же
Русские хотя бы умеют перерабатывать ядерные отходы, а в свете последних событий ( бридеры ) и повторно использоватьотработанное топливо. Незалежная отходы пока что только разбрасывать научилась.
Гость322372
Пожаловаться Ответить
"В Незалежной заявили, что Россия должна "перестать" превращать Крым в "ядерный отстойник"." - 1000 тонн отходов приехало из Франции. за бабло русские готовы превратить свои территорию в радиоактивную пустыню. хотя - их предводители то в самой пидорахе не живут же
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