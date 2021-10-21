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Сегодня, 21 октября, информационное пространство встревожили известия о проблемах на Ростовской атомной электростанции. Сообщалось, что на предприятии произошла утечка пара. Однако, по словам представителей станции, эта информация не соответствует действительности.
Журналистов и общественность весьма встревожили известия о том, что с атомной электростанции вырвался вредоносный пар. Впрочем, работникам пера сразу стало известно, что радиационный фон после ЧП остался в норме. Сейчас и вовсе выяснилось, что утечки пара не было, а произошло небольшое отклонение в функционировании второго энергоблока станции.
В беседе с корреспондентом РИА "Новости" представитель предприятия сообщил, что инцидент произошел ночью. В профильный отдел поступила заявка о необходимости проверить работу теплоэнергетического оборудования. Выяснилось, что блок функционирует с некоторыми отклонениями и требует ремонт.
По словам представителя атомной станции, ситуация является штатной, в скором времени специалисты проведут ремонтные работы и устранят все неполадки.
Телеканал "360" добавляет, что во время инцидента никто не пострадал и никаких серьезных нарушений не было зафиксировано.
К слову, недавно украинцы устроили истерику из-за мифического запуска радиоактивного производства на Крымском полуострове. В Незалежной заявили, что Россия должна "перестать" превращать Крым в "ядерный отстойник". При этом любопытно, что украинских государственных деятелей вовсе не смущают американские атомные бомбы в Европе.
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