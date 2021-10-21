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В Люберцах произошла трагедия. Третьеклассник пришел из школы домой и умер от пока еще загадочной для медиков лихорадки. Мальчик жаловался маме на озноб и тошноту.
У него была высокая температура. Жаропонижающее не помогло ребенку, и родительница вызвала "скорую". К сожалению, к моменту приезда медиков, ребенок умер.
В региональном СК РФ рассказали интернет-порталу "Подмосковье сегодня", что медики проведут судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти.
Педиатр Александр Генералов отметил, что от жара не умирают, у ребенка явно была какая-то инфекция, которая и вызвала температуру.
Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов