Врачи пока теряются в догадках, что случилось с мальчиком

В Люберцах произошла трагедия. Третьеклассник пришел из школы домой и умер от пока еще загадочной для медиков лихорадки. Мальчик жаловался маме на озноб и тошноту.

У него была высокая температура. Жаропонижающее не помогло ребенку, и родительница вызвала "скорую". К сожалению, к моменту приезда медиков, ребенок умер.

В региональном СК РФ рассказали интернет-порталу "Подмосковье сегодня", что медики проведут судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти.

Педиатр Александр Генералов отметил, что от жара не умирают, у ребенка явно была какая-то инфекция, которая и вызвала температуру.

